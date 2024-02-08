Подозреваемая в убийстве своих детей задержана в Шымкенте

Глава ДП Туркестанской области Мурат Кабденов сообщил о задержании подозреваемой в убийстве двоих детей, передаёт BaigeNews.kz.

"На её розыск был ориентирован весь личный состав Департамента полиции области, соседние регионы и мегаполисы. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия. В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц города Шымкент", - сказал Мурат Кабденов.

Он отметил, что по факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств.

"Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемая женщина арестована. Расследование дела находится под моим личным контролем", - заявил Кабденов.

Ранее начальник ДП сообщил о том, что тела двоих детей были найдены на одной из съёмных квартир Туркестана. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева заявила, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан, сняла квартиру, а после сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство своих детей.