Мать убила двоих малолетних детей в Туркестане - Закиева
Сегодня, 09:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:43Сегодня, 09:43
139Фото: freepik.com
Уроженка Кызылординской области убила своих собственных детей в съемной квартире в Туркестане. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.
"Двое детей убиты своей матерью. Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей", - написала Динара Закиева в Инстаграм.
Обстоятельства выясняются. Расследованием дела занимается ДП Туркестанской области.
Ранее сообщалось, на одной из съёмных квартир Туркестана обнаружены тела двух малолетних детей.
Самое читаемое
- Главное отличие Бектенова от Смаилова назвал политолог
- Кандидатура Олжаса Бектенова была неожиданной, но в ней есть глубинная логика - депутат
- Люди падали в обморок, горела обувь и золото: как тушили пожар на рынке в Семее
- Акимат в растерянности: в Кокшетау осужденному выдали квартиру по госпрограмме
- На должность премьер-министра Казахстана предложена кандидатура Олжаса Бектенова