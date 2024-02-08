Мать убила двоих малолетних детей в Туркестане - Закиева

Уроженка Кызылординской области убила своих собственных детей в съемной квартире в Туркестане. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

"Двое детей убиты своей матерью. Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей", - написала Динара Закиева в Инстаграм.

Обстоятельства выясняются. Расследованием дела занимается ДП Туркестанской области.

Ранее сообщалось, на одной из съёмных квартир Туркестана обнаружены тела двух малолетних детей.