Двоих мёртвых детей обнаружили на съёмной квартире в Туркестане

На одной из съёмных квартир Туркестана обнаружены тела двух малолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Туркестанской области.

Как сообщил глава ДП Туркестанской области Мурат Кабденов, по данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизы.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения местонахождения матери, жительницы Кызылординской области, которая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения. Расследование дела находится под моим личным контролем", - сказал он.

Начальник департамента также попросил жителей не распространять недостоверную информацию и предупредил, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.