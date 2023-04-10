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Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж
Известной казахстанской певице и актрисе Индире Едильбаевой сделали предложение руки и сердца на острове Бали, передаёт BaigeNews.kz.
Певица опубликовала трогательное видео у себя на странице в Instagram. Находясь на отдыхе, её возлюбленный решил сделать предложение на смотровой площадке, с которой открывается вид на местные красоты. Девушка ответила согласием.
"Оказывается, в моменте это очень волнительно! У меня нет слов, только любовь. Я сказала "да", как говорится", - написала певица под видео.
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Девушка отмечает, что предложение для неё было очень неожиданным, и благодарит всех за поздравления.
Её избранником стал менеджер таких известных казахстанских музыкантов, как The Limba, Moreart, Liili, Qontrast, Камалдин Камирдинов.
Напомним, Индира Едильбаева является финалисткой десятого сезона шоу "Голос Украины", на котором певица полюбилась популярному исполнителю Дану Балану. Член жюри высоко оценил её вокальные и внешние данные.
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