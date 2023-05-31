Поднимут ли операторы связи Казахстана тарифы из-за 5G

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Операторы связи АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (бренды Kcell/Аctiv, Tele2/ALTEL), входящие в структуру нацкомпании "Казахтелеком", не будут поднимать стоимость действующих тарифных планов. Об этом заявил главный директор по инновациям "Казахтелекома" Нурлан Мейрманов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"Тарифы как таковые напрямую не будут подниматься, просто будут предложены новые варианты использования сети с большим объёмом трафика, другими показателями скорости. У пользователей будет возможность переходить на эти тарифы, если не удовлетворяют существующие по скорости либо по объёму трафика", — сказал он журналистам в кулуарах заседания общественного совета фонда "Самрук-Казына".

Консорциум операторов связи в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис" в конце 2022 года стал победителем первого в Казахстане аукциона на радиочастотный спектр для 5G. Консорциум обязуется за пять лет установить в Казахстане не менее 7000 базовых станций 5G.

Сообщалось, что в текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию 486 базовых станций 5G.

"Есть определённые требования, которые были выложены в аукционе частот, то есть обязательства, которые ложатся на нас. В первый год мы должны установить базовые станции в Алматы, Астане и Шымкенте, а регионы уже будут в 2024-м. 324 базовые станции в первый год и 780 в последующие. И это каждый оператор. Это минимум, который мы должны сделать", — ранее заявлял директор департамента стратегического развития АО "Кселл" Айбек Нуркадыр.

По его данным, в настоящее время среди абонентов Kcell/Activ доля мобильных устройств с поддержкой 5G cоставляет 11-12 процентов.

"Мы думаем, что это число возрастёт до 80 процентов в течение ближайших лет", — сказал он.