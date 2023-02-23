Около 500 станций 5G заработают в Астане, Алматы и Шымкенте до конца года

Президенту представили информацию об основных финансово-экономических показателях группы компаний АО "Казахтелеком" по итогам 2022 года и о перспективных проектах, планируемых к реализации.

Как сообщил Куанышбек Есекеев, АО "Казахтелеком" завершило прошлый год с ростом основных финансово-экономических показателей, что позволяет в 2023 году приступить к реализации ряда масштабных проектов. Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл". Дочерние компании телеком-оператора должны до 2027 года развернуть по всей стране более семи тысяч базовых станций. В текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию 486 станций.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о продолжении работы над международным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту "Азербайджан – Казахстан" в кооперации с "AzerTelecom". В этом году также будут реализованы проекты по дальнейшему обеспечению интернетом сел, переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику и обеспечению жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON.

По итогам встречи Глава государства акцентировал внимание на важности своевременного и качественного исполнения запланированных проектов для населения и экономики страны. Помимо этого, он дал ряд конкретных поручений в части дальнейшего развития сетей телекоммуникаций в городах и сельской местности, а также наращивания сетевой инфраструктуры в международном трафике данных для повышения транзитного потенциала Казахстана.