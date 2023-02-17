Как будут внедрять 5G в Казахстане, рассказали операторы связи

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В Казахстане о внедрении 5G говорят уже несколько лет, но только сейчас наступил этап полноценного проникновения этой технологии в жизнь граждан. В конце 2022 года МЦРИАП провёл аукцион частот, необходимых для внедрения нового поколения связи, что позволит операторам начать развитие 5G в нашей стране.

17 февраля на презентации первого аналитического обзора развития экосистемы казахстанского телекоммуникационного сектора представители индустрии связи и мобильных операторов рассказали о планах по внедрению 5G, о том, как бороться с радиофобией, и объяснили, почему жители удалённых регионов не скоро смогут воспользоваться этой технологией.

Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Есть определённые требования, которые были выложены в аукционе частот, то есть обязательства, которые ложатся на нас. В первый год мы должны установить базовые станции в Алматы, Астане и Шымкенте, а регионы уже будут в 2024-м. 324 базовые станции в первый год и 780 в последующие. И это каждый оператор. Это минимум, который мы должны сделать. Наши амбиции этим не ограничиваются. Общество тоже должно быть к этому готово. На данный момент мобильных устройств с 5G в нашей сети 11-12 процентов. Мы думаем, что это число возрастёт до 80 процентов в течение ближайших лет", - сказал директор департамента стратегического развития Kcell Айбек Нуркадыр.

Про тарифы для 5G, он считает, говорить пока рано.

"Думаю, это будет естественный процесс. Дифференцированно можно подойти к каждому. Кому-то необходимо иметь выделенный Интернет с ультранизкой задержкой. Мы сможем это обеспечить, но определенную стоимость это будет иметь. Про тарифы сейчас говорить рано. Мы постараемся сделать их лучше. На первый период запустили на Атакенте в Алматы бесплатно, любой может подключиться. В Астане это зона ответственности наших коллег из Tele2", - добавил Нуркадыр.

Коммерческий директор TELE2/Altel Александр Бабичев отметил, что пока о тарифообразовании не говорят, так как компания только анализирует рынок и потребности пользователей.

"Мы анализируем рынок. Видим, что во многих странах операторы монетизируют технологию через ввод премиальной стоимости за доступ к 5G. В Таиланде тарифные планы с доступом к 5G примерно на 15-20 процентов дороже, чем обычные. Но при этом они дают определённый пакет трафика к основному тарифу, не безлимитный доступ. Мы сейчас вырабатываем подход, как будем монетизировать эту технологию, и как будем подходить к ценообразованию. Потому что для нас важен и другой момент: новый стандарт связи - это ещё и способ разгрузки сети 4G",- сказал спикер.

Он имеет ввиду, что пользователи с 5G устройствами переведут свой трафик в более эффективный стандарт, тем самым разгрузят LTE-сети и дадут улучшенное качество другим абонентам.

"Часть нагрузки 5G возьмёт на себя, в этом есть положительный эффект для операторов. Важно нам этот баланс сохранить, чтобы не оттолкнуть абонентов от технологии, чтобы она не была слишком дорогой. Наша главная задача – это повышение качества для абонентов LTE-сети, а их количество очень большое, так как проникновение 5G сети сейчас ещё не велико", - добавил спикер.

Эксперт отметил, что если старые сети разгрузятся, то изменение скорости почувствуют не только пользователи с новыми устройствами, но и все остальные абоненты.

Бабичев считает, что радиофобия - главная головная боль для операторов.

"Это большая проблема на самом деле. Нам предстоит стройка 5G станций. Но сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда количество базовых станций сокращается, мы вынуждены демонтировать их. Причина - жалобы людей, что станции влияют на их здоровье. С радиофобией операторы и государство должны бороться совместно. Нужна просветительская работа. Необходимо и государству, и операторам говорить о том, что излучение 5G абсолютно безвредно для любого человека. Можно приводить бытовые примеры: излучение от микроволновки в разы превышает излучение от базовой станции. Может, нужна даже совместная программа с правительством для того, чтобы выработать совместные усилия и единый подход в том, как до людей доносить информацию", - считает спикер.

Он добавил, что также нужны изменения в базовых законодательных актах. Сейчас операторам сложно поставить базовую станцию на крыше дома, так как для этого требуется собрать большой процент согласия жильцов. Представитель оператора считает, что порог необходимо снижать. Для внедрения нового стандарта в деревнях потребуются большие инвестиции и помощь государства.

"Построить дорогущую базовую станцую с 5G в небольшом населённом пункте, где живут 100 человек – это никогда не окупится. Оператор, естественно, такие инвестиции будет совершать в последнюю очередь. От государства требуется поддержка. В первую очередь, в строительстве инфраструктуры, высвобождении частот. Есть нюансы - по частотам, которые мы выиграли, они ещё не все освобождены. И это тоже блокирующий фактор. Прекрасный пример сотрудничества с государством – это проект 250+. Когда операторы взяли на себя обязательства по покрытию сотовой связью посёлков на определенные льготы, налоговые в том числе. Так что возможно здесь также будет ситуация развиваться, но это пока не близкая перспектива", - рассказал Бабичев.

Замдиректора департамента беспроводных технологий регионального отделения HUAWEI Дмитрий Конарев рассказал, что самый популярный сервис среди абонентов - это видеоролики.