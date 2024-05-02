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Подходы к управлению и формированию статданных пересмотрят в Казахстане

Сегодня, 15:11
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baigenews.kz Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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Фото: baigenews.kz

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам государственной статистики и управления данными, передаёт  корреспондент BaigeNews.kz

Представила документ депутат Екатерина Смышляева.

По её словам, законопроект, инициированный депутатами парламента, создаёт правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации.

"Согласно законопроекту требования по управлению данными будут утверждаться постановлением правительства. В требованиях будут предусмотрены классификация, особенности доступа и хранения данных, требования к качеству данных. Будет введён контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Национальное бюро статистики. Вводится понятие альтернативных данных. Это административные и нестатические данные. По согласованию с бюро такие данные будут представлены для составления статистических отчётов и анализа данных", -  сказала она.

Также документом вводится понятие национальной справочной информации – это совокупность классификаторов, каталогов, справочников и номенклатур.

"Национальным регистрам" присваивается правовой статус – это базы, содержащие эталонные данные по всем отраслям в рамках архитектуры электронного правительства. Нет повторений, неточных данных и подделок. Также регулируется порядок использования данных для целей научных исследований и обучения моделям искусственного интеллекта", - сообщила она.

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