Подходы к управлению и формированию статданных пересмотрят в Казахстане

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам государственной статистики и управления данными, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представила документ депутат Екатерина Смышляева.

По её словам, законопроект, инициированный депутатами парламента, создаёт правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации.

"Согласно законопроекту требования по управлению данными будут утверждаться постановлением правительства. В требованиях будут предусмотрены классификация, особенности доступа и хранения данных, требования к качеству данных. Будет введён контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Национальное бюро статистики. Вводится понятие альтернативных данных. Это административные и нестатические данные. По согласованию с бюро такие данные будут представлены для составления статистических отчётов и анализа данных", - сказала она.

Также документом вводится понятие национальной справочной информации – это совокупность классификаторов, каталогов, справочников и номенклатур.