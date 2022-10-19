Поддерживать высказывания Врублёвского или Захаровой, значит игнорировать наши национальные интересы — эксперт

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Политолог Никита Шаталов в своём Telegram-канале прокомментировал решение Владимира Зеленского снять с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Главы Украины.

Шаталов отметил, что скандальное высказывание дипломата в адрес русских было сделано в Казахстане, где посол представлял свою страну, и реплика могла оскорбить многих людей.

"Врублёвский предпочёл не обращать внимания на то, что в стране, в которой он работает, большое количество этнических русских, не имеющих никакого отношения к войне. Из-за этого он, давайте будем откровенны, нарушил законодательство Казахстана, допустив высказывания, провоцирующие межнациональную рознь", — написал политолог.

Он отметил, что такие скандалы для украинской дипломатии не новость. Посол Украины в ФРГ допустил оскорбление в адрес канцлера Олафа Шольца, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Посол Мельник при этом сначала отказывался даже извиняться, но потом сказал, что сожалеет о высказывании. Его попросили уйти, и 14 октября стало известно о его увольнении.

"О том, что Врублёвский тоже покинет страну было известно заранее. Об этом говорил наш МИД, и нынешнее решение Зеленского очень правильное. Казахстан, конечно, нельзя назвать союзником, но наша внешняя политика всё же дружественная для Украины — для нас первостепенную важность несут суверенитет и территориальная целостность государств. Оставив посла в Астане, Зеленский потерял бы одного важного переговорщика в регионе. Впрочем, и нашим гражданам важно понимать одну простую вещь: они не сторона конфликта, и сейчас поддерживать высказывания Врублёвского или, скажем, Захаровой — значит, игнорировать наши национальные интересы. Которые, очевидно, расходятся с российскими и украинскими", — подытожил эксперт.

Накануне на официальном сайте президента Украины опубликовали Указ о снятии с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского.

Напомним, Врублёвский в интервью казахстанскому блогеру позволил себе резкое высказывание в адрес русских, чем вызвал массу недовольства в Сети. МИД Казахстана выразило протест послу Украины, а Совет Ассамблеи народа Казахстана народа осудил позицию Петра Врублёвского. Позже посол принёс извинения за своё высказывание. СМИ сообщали, что после скандала он уехал из Казахстана.