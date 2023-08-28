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Подделали справки: прокуратура выявила нарушения в центре соцуслуг Кокшетау

Сегодня, 15:31
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31
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Фото: BaigeNews.kz

Шестеро сотрудников центра соцуслуг в Кокшетау подделали медицинские справки, чтобы устроиться на работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал @fund_anticorr.

Прокуратура Кокшетау проверила деятельность РГУ "Центр оказания специальных социальных услуг г. Кокшетау" для выявления нарушений в сфере соблюдения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными способностями.

Надзорное ведомство установило, что шестеро сотрудников центра для трудоустройства представили поддельные медицинские справки. Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 385 Уголовного кодекса РК (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей). Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время проверка продолжается.

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