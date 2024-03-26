Почти 400 человек откачивают талые воды в ЗКО
Сегодня, 20:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
119Фото: МЧС РК
В Западно-Казахстанской области фактов подтоплений талыми водами жилых домов не зарегистрировано. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки в регионе откачано порядка 40 тысяч кубометров талых вод. А работах задействованы 370 человек и 157 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.
Ранее сообщалось о том, что Уральск останется без питьевой воды из-за паводка.
Кроме того, стало известно, что талые воды затопили здание акимата областного центра.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- "Терпели и дальше терпеть будем": почему сельчане в Костанайской области отказываются переселяться из зоны паводка
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован