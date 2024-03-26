Почти 400 человек откачивают талые воды в ЗКО

В Западно-Казахстанской области фактов подтоплений талыми водами жилых домов не зарегистрировано. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки в регионе откачано порядка 40 тысяч кубометров талых вод. А работах задействованы 370 человек и 157 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось о том, что Уральск останется без питьевой воды из-за паводка.

Кроме того, стало известно, что талые воды затопили здание акимата областного центра.