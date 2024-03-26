Уральск останется без питьевой воды из-за паводка

В Уральске на 11 часов отключат подачу питьевой воды. Причиной тому стал паводок, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе будет временно прекращено водоснабжение ориентировочно с 13:00 до 18:00 и с 23:00 до 5:00 из-за переполнения канализационных коллекторов талой водой. Просим жителей заранее приготовить необходимый запас воды", - сообщили в акимате.

В администрации уточнили, что в связи с сильными осадками и обильным снеготаяньем талая и дождевая вода в городе откачивается без перерывов. Задействовано 70 машин.

На горячую линию городского штаба поступают обращения от жителей о затоплении дворовых территорий. Больше всего жалоб у жителей частного сектора, посёлков Зачаганск и Деркул.