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Уральск останется без питьевой воды из-за паводка

Сегодня, 16:46
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акимат Уральска Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: акимат Уральска

В Уральске на 11 часов отключат подачу питьевой воды. Причиной тому стал паводок, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе будет временно прекращено водоснабжение ориентировочно с 13:00 до 18:00 и с 23:00 до 5:00 из-за переполнения канализационных коллекторов талой водой. Просим жителей заранее приготовить необходимый запас воды", - сообщили в акимате.

В администрации уточнили, что в связи с сильными осадками и обильным снеготаяньем талая и дождевая вода в городе откачивается без перерывов. Задействовано 70 машин. 

На горячую линию городского штаба поступают обращения от жителей о затоплении дворовых территорий. Больше всего жалоб у жителей частного сектора, посёлков Зачаганск и Деркул.

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