Уральск останется без питьевой воды из-за паводка
Сегодня, 16:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
116Фото: акимат Уральска
В Уральске на 11 часов отключат подачу питьевой воды. Причиной тому стал паводок, передаёт BaigeNews.kz.
"В городе будет временно прекращено водоснабжение ориентировочно с 13:00 до 18:00 и с 23:00 до 5:00 из-за переполнения канализационных коллекторов талой водой. Просим жителей заранее приготовить необходимый запас воды", - сообщили в акимате.
В администрации уточнили, что в связи с сильными осадками и обильным снеготаяньем талая и дождевая вода в городе откачивается без перерывов. Задействовано 70 машин.
На горячую линию городского штаба поступают обращения от жителей о затоплении дворовых территорий. Больше всего жалоб у жителей частного сектора, посёлков Зачаганск и Деркул.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- "Дорога жизни": в области Абай талые воды по пояс размыли районную трассу
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован
- "Терпели и дальше терпеть будем": почему сельчане в Костанайской области отказываются переселяться из зоны паводка
- Лобовое столкновение из-за обгона: два человека погибли в ДТП в Мангистау