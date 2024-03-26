Акимат затопило талыми водами в Уральске
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Здание акимата в Уральске пострадало от паводка. Талые воды залили цокольный этаж, передаёт BaigeNews.kz.
"26 марта из-за поступления большого объёма талых вод в канализационный коллектор, расположенный рядом со зданием акимата, произошло затопление 30 квадратных метров цокольного этажа здания (общая площадь 100 квадратов). На данном этаже расположен городской отдел земельных отношений. Жертв и пострадавших нет, ущерб имуществу не нанесён", - сообщили в акимате.
На данный момент идут работы по откачке воды.
"Работа городского отдела продолжается в штатном режиме, сотрудники расположились на верхних этажах здания", - уточнили в администрации.
Ранее сообщалось о том, что в Уральске из-за переполнения канализационных коллекторов на 11 часов отключат подачу питьевой воды.
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