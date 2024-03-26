Акимат затопило талыми водами в Уральске

Здание акимата в Уральске пострадало от паводка. Талые воды залили цокольный этаж, передаёт BaigeNews.kz.

"26 марта из-за поступления большого объёма талых вод в канализационный коллектор, расположенный рядом со зданием акимата, произошло затопление 30 квадратных метров цокольного этажа здания (общая площадь 100 квадратов). На данном этаже расположен городской отдел земельных отношений. Жертв и пострадавших нет, ущерб имуществу не нанесён", - сообщили в акимате.

На данный момент идут работы по откачке воды.

"Работа городского отдела продолжается в штатном режиме, сотрудники расположились на верхних этажах здания", - уточнили в администрации.

Ранее сообщалось о том, что в Уральске из-за переполнения канализационных коллекторов на 11 часов отключат подачу питьевой воды.