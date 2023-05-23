- Известный актёр больше не будет "русским голосом Ди Каприо" 05:03 132
- Почти 21 млн тенге составит призовой фонд турнира по байге в Актюбинской области 04:09 262
- Женщины-полицейские теперь будут патрулировать дороги в Жанаозене 03:17 301
- Команда КВН "Казахи" при полном аншлаге проводит концерты в Канаде 02:30 331
- "Угрозы населённым пунктам нет" — акимат Абайской области о крупном лесном пожаре 01:11 339
- Необычную свадьбу на велосипедах сыграли в Петропавловске 00:44 408
- Водитель сбил ребёнка и снёс детскую площадку в Алматы 22.05.2023 524
- Крупный лесной пожар вспыхнул в Абайской области, есть угроза для санатория 22.05.2023 467
- Искусственный интеллект, способный распознавать более чем 4 000 языков, создала Meta 22.05.2023 413
- Цукерберг представил новую функцию в WhatsApp 22.05.2023 514
- Снег и пыльные бури: погода на ближайшие дни в Казахстане 22.05.2023 594
- Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений 22.05.2023 520
- По уровню и игре не уступает - эксперт о шансах Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос" 22.05.2023 557
- Крупную партию спирта изъяли в Астане 22.05.2023 586
- Назначен замначальника департамента полиции Астаны 22.05.2023 608
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 712
- Инвестиции и внешнеторговые связи. Почему важен визит президента Сингапура в Казахстан 22.05.2023 578
- Пассажирке летевшего в Астану самолёта спасли жизнь в воздухе 22.05.2023 723
- В Боровом появятся зоны для пикников, где можно разводить костёр 22.05.2023 663
- Гонщик Astana Qazaqstan Team стал третьим в многодневке во Франции 22.05.2023 513
- Блогера Блиновскую отказались выпускать из-под домашнего ареста 22.05.2023 624
- Крупные финнарушения допустили при строительстве газопровода в Кызылординской области 22.05.2023 614
- Бывшего главреда оппозиционного Телеграм-канала в Беларуси помиловали после строгого приговора 22.05.2023 699
- Воспитанная казахами русская девочка в совершенстве овладела казахским языком 22.05.2023 1032
- Крупного застройщика наказали за незаконное строительство в Астане 22.05.2023 1582
- Курс доллара вновь снизился в Казахстане 22.05.2023 742
- Разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии задержали в Астане 22.05.2023 916
- Казахстан успешно экспортирует парашюты 22.05.2023 683
- Более 92 кг сильнодействующих лекарств пытались незаконно вывезти из Алматы в Дубай 22.05.2023 521
- Засуха в Астане: "Астана Су Арнасы" предлагает решать проблему за счёт дачников и домохозяек 22.05.2023 665
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 1730
- В шоке от увиденного - астанчане предложили акиму прогуляться по городу 22.05.2023 12604
- Новую волну ковида ожидают летом в Китае 22.05.2023 854
- Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли 22.05.2023 484
- Какими будут новые "комфортные школы" Казахстана 22.05.2023 534
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 519
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 1395
- Придорожный сервис на платном участке трассы "Астана – Щучинск" соответствует нормам на 75% 22.05.2023 1071
- Пьяный водитель сбил полицейского в Алматы 22.05.2023 594
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 1320
- Казахстан намерен укреплять отношения с Сингапуром - Токаев 22.05.2023 501
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 930
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1034
- Ипотека для молодёжи стартует в Астане 22.05.2023 1061
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 735
- Названы страны, которые будут передавать осуждённых казахстанцев на родину 22.05.2023 637
- Гибель тюленей, судьба Каспия и озера Караколь: как решаются проблемы экологии Мангистау 22.05.2023 659
- Об итогах визита Токаева в Китай рассказал казахстанский политолог 22.05.2023 574
- Осуждённые вывели из строя 293 камеры в колониях - МВД 22.05.2023 656
- Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан 22.05.2023 580
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 621
- Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области 22.05.2023 739
- Идентифицировать голос осуждённых и их поведение будут специальные приборы 22.05.2023 656
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 752
- Многодетным семьям выплатили пособия на сумму более 135 млрд тенге 22.05.2023 697
- АФМ опубликовало список финансовых пирамид в Казахстане 22.05.2023 1035
- Казахстанские аграрии вынуждены продавать фермерские хозяйства 22.05.2023 835
- Подросток покончил с собой после ссоры с родителями 22.05.2023 2220
- Житель Степногорска выбросил собаку из окна пятого этажа 22.05.2023 683
- Как онлайн проверить историю авто в Казахстане 22.05.2023 777
- Смаилов раскритиковал работу по долгостроям питьевого водоснабжения 22.05.2023 693
- В Астане начали регистрировать велосипеды и их владельцев 22.05.2023 1169
- Жителя Талгара нашли живым спустя четыре года после исчезновения 22.05.2023 1666
- В Петропавловске выявили 25 несанкционированных свалок 22.05.2023 790
- Казахстанский теннисист выиграл турнир в США 22.05.2023 726
- В ЗКО нашли пропавшего мальчика в кустах 22.05.2023 1046
- Семь лет без электричества живут в одном из микрорайонов Караганды 22.05.2023 740
- Уникальную операцию на позвоночнике провели 3-х летнему ребенку в столице в рамках ОСМС 22.05.2023 705
- Аттракцион с людьми на высоте сломался в Шымкенте: комментарий парка развлечений 22.05.2023 1119
- Сильное землетрясение произошло в Турции 22.05.2023 1395
- Осужденный из "Черного беркута" женился 21.05.2023 905
- Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея 21.05.2023 1032
- Димаш Кудайберген анонсировал новый клип о своей жизни 21.05.2023 1046
- В США 35-кратная чемпионка решила уйти из спорта из-за трансгендера 21.05.2023 898
- Производство мяса домашней птицы бьёт рекорды в Казахстане. Стоит ли радоваться 21.05.2023 787
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1006
- Казахстан одержал первые победы на ЧМ-2023 по настольному теннису 21.05.2023 840
- Цукерберг в этом году рекордно разбогател 21.05.2023 788
- Дождь и усиление ветра обещают в некоторых регионах Казахстана в понедельник 21.05.2023 882
- В Караганде полностью сгорела кровля пятиэтажки 21.05.2023 1060
- LOADING...
Почти 21 млн тенге составит призовой фонд турнира по байге в Актюбинской области
В Актюбинской области состоится отборочный турнир чемпионата РК по байге, общий призовой фонд которого составит 20,9 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Соревнование пройдёт в канун дня рождения Актобе, 27 мая, на ипподроме, начало — 10:00. Организатором выступит республиканское общественное объединение "Федерация Бәйге".
На чемпионате будут представлены три дисциплины: кунан байге, топ байге и аламан байге. Победители получат путёвки в финал чемпионата Казахстана.
Также состоится конкурс национальных костюмов среди женщин "Ұлттық киім – ұлт ажары" с призовым фондом миллион тенге, который позволит девушкам продемонстрировать свой стиль и красоту. В завершение мероприятия гостей ждет розыгрыш призов на сумму три миллиона тенге.
Хэдлайнером станет заслуженный деятель РК Асылбек Енсепов.
-
Trend news
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 1730
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 1393
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 1319
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 929
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1034
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 735
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 752
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1006
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 873
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 3897
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 965
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1207
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 9396
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 1176
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1340
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 8847
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 1966
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 1678
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1435
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1403
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 2489
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1784
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2201
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1842
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2349
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1804
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2085
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2345
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1959
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1612
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 5943
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 1981
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2392
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2056
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2385
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2342
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2091
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 2530
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9910
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3618
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2934
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2362
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2567
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 3852
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2551
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2455
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 3560
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2362
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 2965
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2552
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3064
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2893
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2798
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2773
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22411
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2374
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2684
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13565
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2381
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3391
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3278
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3529
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 3051
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10758
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3589
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2900
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4763
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 4173
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 3166
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2687
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2715
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 3057
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 3254
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2875
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 4097
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 4584
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 3092
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 3346
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 3375
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 4036
-
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 711
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 519
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 621
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1118
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1127
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1111
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1378
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1224
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1287
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1500
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1506
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 1419
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1383
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1620
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1441
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1502
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1453
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1629
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1757
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1650
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1870
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1912
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1810
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3118
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2553
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2584
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2725
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2754
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2600
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2535
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3715
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2523
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2647
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3049
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2831
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3038
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2694
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3196
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2833
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3115
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2805
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2914
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4445
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3187
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3377
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3663
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3954
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4006
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4557
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4997
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4310
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4641
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4620
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4993
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4797
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4708
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4912
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5190
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5085
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6655
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5853
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6063
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6119
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6865
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5925
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5801
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6021
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9309
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6403
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6465
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5905
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 6162
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5537
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5781
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 6119
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 7212
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5930
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5838
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 6119
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5659