Почти 21 млн тенге составит призовой фонд турнира по байге в Актюбинской области

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В Актюбинской области состоится отборочный турнир чемпионата РК по байге, общий призовой фонд которого составит 20,9 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Соревнование пройдёт в канун дня рождения Актобе, 27 мая, на ипподроме, начало — 10:00. Организатором выступит республиканское общественное объединение "Федерация Бәйге".

На чемпионате будут представлены три дисциплины: кунан байге, топ байге и аламан байге. Победители получат путёвки в финал чемпионата Казахстана.

Также состоится конкурс национальных костюмов среди женщин "Ұлттық киім – ұлт ажары" с призовым фондом миллион тенге, который позволит девушкам продемонстрировать свой стиль и красоту. В завершение мероприятия гостей ждет розыгрыш призов на сумму три миллиона тенге.

Хэдлайнером станет заслуженный деятель РК Асылбек Енсепов.