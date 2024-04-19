Почти 2 тысячи семей в Атырауской области получили матпомощь в размере 100 МРП

1866 жылыойских семей получили матпомощь в размере 100 МРП, передает BaigeNews.

Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов.

Сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ круглосуточно обрабатывают обращения семей, пострадавших от паводка. На данный момент заявки на получение единовременной выплаты поступили от 3266 жителей района.