Почти 2 тысячи семей в Атырауской области получили матпомощь в размере 100 МРП
Сегодня, 11:34
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Сегодня, 11:34Сегодня, 11:34
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1866 жылыойских семей получили матпомощь в размере 100 МРП, передает BaigeNews.
Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов.
Сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ круглосуточно обрабатывают обращения семей, пострадавших от паводка. На данный момент заявки на получение единовременной выплаты поступили от 3266 жителей района.
"На сегодня 1866 семьям Жылыойского района выплачена единовременная материальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 688,9 млн тенге. Прием обращений от местных жителей продолжается", - сообщил Азамат Мамбетов.
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