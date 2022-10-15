Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Как в дальнейшем будет решаться эта спорная ситуация, станет известно только после суда.

На брифинге членов штаба "За честные выборы" в офисе республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" эксперты попытались ответить на вопрос, почему ЦИК РК приостановил регистрацию в качестве кандидата в президенты страны экс-мажилисмена Нуржана Альтаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу объединения.

Члены штаба, известные в Казахстане и за рубежом юристы Еркин Онгарбаев, Ермек Абдрасулов, Индира Аубакирова, Марат Башимов, Абдыкарым Акжанов, пользуясь доступными источниками в публичном поле, прокомментировали ситуацию, связанную с электоральным процессом.

Эксперты отмечают, для того чтобы давать подробные комментарии о ситуации, возникшей с Нуржаном Альтаевым, необходимо иметь доступ к документам, связанным с его выдвижением.

"На сегодня понятно, что есть некая спорная ситуация по процедуре принятия решения высшим органом РОО "Мұқалмас" о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты. Из той информации, которая есть в публичном поле в открытых источниках, можно сделать вывод, что в адрес ЦИК поступило определение суда о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" по выдвижению кандидатом в Президенты Нуржана Альтаева и немедленном исполнении данного судебного акта. Согласно статьи 21 Гражданского процессуального кодекса вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан Во исполнение данного судебного акта ЦИК приостановил регистрацию кандидатом в президенты Нуржана Альтаева. В этой связи, действия ЦИК правомерны и полностью обоснованны. Претензий к ЦИК не должно быть", — считают эксперты штаба "за честные выборы".

Ранее сообщалось, 11 октября в ЦИК поступило определение суда района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года о выдвижении кандидата в президенты Республики Казахстан, а 12 октября Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Нуржана Альтаева требованиям закона.

Напомним, этап выдвижения кандидатов завершился 11 октября в 18:00. Позже был опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК. Выборы пройдут 20 ноября.