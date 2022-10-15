open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата
BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:56
289
Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата

Как в дальнейшем будет решаться эта спорная ситуация, станет известно только после суда.

На брифинге членов штаба "За честные выборы" в офисе республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" эксперты попытались ответить на вопрос, почему ЦИК РК приостановил регистрацию в качестве кандидата в президенты страны экс-мажилисмена Нуржана Альтаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу объединения.

Члены штаба, известные в Казахстане и за рубежом юристы Еркин Онгарбаев, Ермек Абдрасулов, Индира Аубакирова, Марат Башимов, Абдыкарым Акжанов, пользуясь доступными источниками в публичном поле, прокомментировали ситуацию, связанную с электоральным процессом.

Эксперты отмечают, для того чтобы давать подробные комментарии о ситуации, возникшей с Нуржаном Альтаевым, необходимо иметь доступ к документам, связанным с его выдвижением. 

"На сегодня понятно, что есть некая спорная ситуация по процедуре принятия решения высшим органом РОО "Мұқалмас" о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты. Из той информации, которая есть в публичном поле в открытых источниках, можно сделать вывод, что в адрес ЦИК поступило определение суда о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" по выдвижению кандидатом в Президенты Нуржана Альтаева и немедленном исполнении данного судебного акта. Согласно  статьи 21 Гражданского процессуального кодекса вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан Во исполнение данного судебного акта ЦИК приостановил регистрацию кандидатом в президенты Нуржана Альтаева. В этой связи, действия ЦИК правомерны и полностью  обоснованны. Претензий к ЦИК не должно быть", — считают эксперты штаба "за честные выборы".

Ранее сообщалось, 11 октября в ЦИК поступило определение суда района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года о выдвижении кандидата в президенты Республики Казахстан, а 12 октября Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Нуржана Альтаева требованиям закона.

Напомним, этап выдвижения кандидатов завершился 11 октября в 18:00. Позже был опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК. Выборы  пройдут  20 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента
Сегодня, 20:56
289
Поделитесь:
Наверх