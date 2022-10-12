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ЦИК приостановила рассмотрение документов Нуржана Альтаева Вчера, 19:54
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ЦИК приостановила рассмотрение документов Нуржана Альтаева

Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Нуржана Альтаева требованиям закона, передаёт BaigeNews.kz.

12 октября под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание ЦИК.

С докладом выступил член Центризбиркома Шавкат Утемисов. Он сообщил, что в отношении Альтаева ЦИК РК в соответствии с требованиями статьи 59 Конституционного закона о выборах направил запросы в уполномоченные госорганы. Согласно сведениям, поступившим от них, отсутствуют препятствия для регистрации Альтаева в качестве кандидата в президенты. 

Он является гражданином Казахстана по рождению, проживает в стране последние 44 года, имеет опыт работы на госслужбе - пять лет и два месяца. РОО "МҰҚАЛМАС", выдвинувшее кандидата, имеет документ о регистрации в Минюсте.

По заключению лингвистической комиссии от 11 октября Альтаев свободно владеет государственным языком, имеет высшее образование.

Вместе с тем 11 октября в ЦИК поступило определение суда района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года о выдвижении кандидата в президенты Республики Казахстан.

На основании этого документа, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Конституции РК, установление соответствия кандидата Нуржана Альтаева Центризбиркомом приостановлено.

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#выборы #ЦИК #кандидат
Журналист
Вчера, 19:54
449
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