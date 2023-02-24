Почему акции "Яндекса" пропали с казахстанской биржи, объяснили в KASE

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Председатель казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген объяснила, с чем связано исключение акций "Яндекса" из официального списка KASE, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно отметить, что есть определённый санкционный режим. Казахстанская фондовая биржа за последний год усилила соблюдение санкционного режима в отношении этой компании. Есть определённые санкционные нюансы, поэтому нам пришлось принять решение о делистинге", — рассказала она на брифинге.

По её словам, санкционные нюансы касаются не только компаний, которые базируются в Нидерландах, но и их окончательных стейкхолдеров.