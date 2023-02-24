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  • Почему акции "Яндекса" пропали с казахстанской биржи, объяснили в KASE
pixabay.com Сегодня, 10:20
142
Сегодня, 10:20
142
Фото: pixabay.com

Почему акции "Яндекса" пропали с казахстанской биржи, объяснили в KASE

Председатель казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген объяснила, с чем связано исключение акций "Яндекса" из официального списка KASE, передаёт BaigeNews.kz

"Нужно отметить, что есть определённый санкционный режим. Казахстанская фондовая биржа за последний год усилила соблюдение санкционного режима в отношении этой компании. Есть определённые санкционные нюансы, поэтому нам пришлось принять решение о делистинге", — рассказала она на брифинге.

По её словам, санкционные нюансы касаются не только компаний, которые базируются в Нидерландах, но и их окончательных стейкхолдеров.

"У нас был приостановлен листинг некоторых российских акций. Это было связано, во-первых, с санкционным режимом. Во-вторых, с трудностью проведения расчётов и торговли между Россией и Казахстаном ценными бумаги. На данный момент по ряду этих бумаг мы приняли решение о делистинге (исключение - Ред.). Точное количество не могу сказать", — добавила Алина Алдамбергена.

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#акции #фондовая биржа #Яндекс #KASE
Артём Волков Журналист
Сегодня, 10:20
142
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