Победитель республиканского айтыса получил три миллиона тенге

Фото: ЦОК Мангистауской области

Победитель республиканского айтыса акынов, посвящённого 50-летию Мангистауской области и 60-летию Актау, получил три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Айтыс прошёл в Актау, в нём участвовали 16 поэтов-импровизаторов со всей республики, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области (ЦОК).

По решению жюри главный приз и денежный приз в размере трёх миллионов тенге достался Мурадыму Мирланову из ЗКО.

Первое место и два миллиона тенге завоевал Рустем Каиртайулы из области Абай. Второе место поделили представитель Улытауской области Максат Аканов и представитель Мангистау Бейбит Байжигит. Им вручен денежный приз в размере миллиона тенге каждому.

Призовое третье место и денежный приз в размере 800 тысяч тенге получили Дидар Ками (Карагандинская область), Айбек Ережепов (Алматинская область), Зейнолла Косымбаев (Мангистауская область).

Представитель Мангистау Азамат Орынбасаров выиграл специальный приз и получил денежное вознаграждение в размере 600 тысяч тенге.