По предложению депутатов до выборов вводится однократный президентский срок

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Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Ержан Жиенбаев прокомментировал обращение депутатов по поправкам в Конституцию, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Akorda.kz.

Как известно, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.

Депутаты мажилиса парламента предложили ускорить внесение соответствующих поправок. По их мнению, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.

Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем был разработан соответствующий проект Закона.

В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Казахстана по итогам выборов, проведённым после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию.

"Тем самым, в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок, для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах", - подчеркнул руководитель аппарата президента Казахстана.

Законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

В большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих – президента и депутатов парламента, потому что срок полномочий судей Конституционного суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил.

"Конституционный суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей", - отметил Ержан Жиенбаев.

В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции.