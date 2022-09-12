Предложение депутатов мажилиса направлено в Конституционный совет

Конституционный совет принял к производству обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Конституционный совет принял к производству обращение Президента Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", разработанного в связи с предложениями депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Конституционного Совета.

В соответствии с Законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Совета, на котором обращение рассмотрят по существу.

Решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации.