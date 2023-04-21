Плату за парковки поднимут в Алматы

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В Алматы с сентября этого года планируют повысить цену на парковку. Об этом на внеочередной сессии маслихата сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"По паркингу: однозначно с этого года, как мы определимся с местами, в зависимости от района мы будем увеличивать плату за паркинг. Мы к 1 июля, к сожалению, не будем готовы, как я хотел, но к началу сентября будем готовы", - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, цены будут отличаться в зависимости от районов.