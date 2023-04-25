План борьбы с наркоманией и наркобизнесом обсудили в Акорде

Фото: akorda.kz

Совет по молодёжной политике обсудил в Астане комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Встреча состоялась под председательством государственного советника Ерлана Карина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Впервые тема борьбы с синтетическими наркотиками была озвучена на площадке Совета по молодёжной политике при президенте РК в августе 2022 года.

В сентябре того же года президент в своём Послании озвучил вопрос противодействия "синтетике" как один из приоритетов государственной политики. Более того, глава государства включил этот вопрос в свою предвыборную программу.

В рамках реализации этих стратегических документов правительством ведётся работа над Комплексным планом борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. В эту работу активно вовлечены члены Совета.

Во встрече приняло участие руководство министерств внутренних дел, здравоохранения и просвещения. Спикеры рассказали о проводимой работе, направленной на борьбу и противодействие распространению синтетических наркотиков, вопросам профилактики и лечения наркомании в рамках разработки Комплексного плана.

По итогам рабочей встречи выработаны рекомендации для госорганов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.