Первый весенний звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле

Звездопад Лириды смогут наблюдать казахстанцы в ближайшие дни и загадать желание. В час на небе можно будет увидеть до 18 "падающих звёзд", передаёт BaigeNews.kz.

"С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придётся на 22-23 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час", - говорится на сайте московского планетария.

Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер.

Ранее он был значительнее активен, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что "звезды падали как дождь" в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры.