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Первый весенний звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле Сегодня, 15:14
304
Сегодня, 15:14
304

Первый весенний звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле

Звездопад Лириды смогут наблюдать казахстанцы в ближайшие дни и загадать желание. В час на небе можно будет увидеть до 18 "падающих звёзд", передаёт BaigeNews.kz.

"С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придётся на 22-23 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час", - говорится на сайте московского планетария.

Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер.

Ранее он был значительнее активен, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что "звезды падали как дождь" в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. 

"Лириды – метеорный поток средней силы, обычно он наблюдается в течение трёх ночей вблизи пика, то есть ночью на 21, 22 и 23 апреля. В 2023 году условия наблюдения метеоров благоприятные: Луна только прошла фазу новолуния (20.04) и никак не помешает наблюдению метеоров", - отметили астрономы.

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Сегодня, 15:14
304
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