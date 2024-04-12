Первую сельскую школу в ВКО подключили к интернету от Илона Маска

К спутниковому интернету Starlink подключили общеобразовательную школу села Сенное в районе Улкен Нарын, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщило Управление цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области на своей странице в соцсетях.

Отмечается, что оборудование от Starlink обеспечит школу качественным интернетом.

"Напомним, что в Восточно-Казахстанской области 170 школ будут подключены в удаленных населенных пунктах до тех пор, пока волоконно-оптические линии связи не будут доведены в каждое село. В рамках программы "Доступный интернет" такие работы должны завершиться до конца 2027 года. Starlink имеет ряд преимуществ, таких, как хорошее качество и высокая скорость передачи сигнала от 120 мбит/с и выше, а также он прост в подключении", — указывается в сообщении ведомства.

В управлении напомнили, что применение спутниковых технологий Starlink разрешено исключительно для обеспечения услугами широкополосного доступа организаций образования Казахстана. Это возможно в рамках договора с АО "Республиканский центр космической связи" по заданной координате.

Поэтому пользоваться этим видом связи могут только образовательные учреждения, а в случае ЧС — определенные государственные органы.

Ранее в Минцифры назвали сроки запуска системы Starlink в Казахстане. Широкополосным доступом в Интернет обещают покрыть весь Казахстан в 2027 году.

А в 2024 году спутниковым интернетом будут обеспечены 2000 сельских школ, пообещали в мажилисе.