В Минцифры назвали сроки запуска системы Starlink в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Когда казахстанцы смогу пользоваться системой Starlink, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, передаёт Baigenews.kz.
"В рамках пилотного проекта у нас одна из основных задач - это поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем. После принятия и тестирования соответствующих технических решений мы примем меры для того, чтобы эта услуга уже была доступна более широкому кругу пользователей", - объяснил Малик Олжабеков.
Что касается сроков, уже начато тестирование одного из трех предложенных решений. Остальные предполагают проведение процедур закупа оборудования. Вице-министр считает, что для тестов нужно наработать практику как минимум от четырех до пяти месяцев.
"Обеспечение информационной безопасности - очень важный вопрос. Бесконтрольный доступ может привести к появлению множества вредоносных программ, которые могут нанести ущерб пользователям", - подчеркнул вице-министр.
По словам Малика Олжабекова, технологические особенности системы пока не соответствуют казахстанским нормам. Центры управления сетями должны находиться на территории Казахстана. Над решением этой проблемы ведомство работает совместно с депутатами Мажилиса.
Самое читаемое
- "Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы
- Подземные толчки в Алматы: люди спешно покидают дома
- Проект "поезд+самолет" на маршруте Костанай-Астана-Шымкент запустят в феврале
- Самолёт не мог приземлиться в Алматы из-за подземных толчков
- Информацию о повторном землетрясении в Алматы опроверг ДЧС