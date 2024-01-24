В Минцифры назвали сроки запуска системы Starlink в Казахстане

Когда казахстанцы смогу пользоваться системой Starlink, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, передаёт Baigenews.kz.

"В рамках пилотного проекта у нас одна из основных задач - это поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем. После принятия и тестирования соответствующих технических решений мы примем меры для того, чтобы эта услуга уже была доступна более широкому кругу пользователей", - объяснил Малик Олжабеков.

Что касается сроков, уже начато тестирование одного из трех предложенных решений. Остальные предполагают проведение процедур закупа оборудования. Вице-министр считает, что для тестов нужно наработать практику как минимум от четырех до пяти месяцев.

"Обеспечение информационной безопасности - очень важный вопрос. Бесконтрольный доступ может привести к появлению множества вредоносных программ, которые могут нанести ущерб пользователям", - подчеркнул вице-министр.

По словам Малика Олжабекова, технологические особенности системы пока не соответствуют казахстанским нормам. Центры управления сетями должны находиться на территории Казахстана. Над решением этой проблемы ведомство работает совместно с депутатами Мажилиса.