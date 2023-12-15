Широкополосным доступом в Интернет обещают покрыть весь Казахстан в 2027 году

Стопроцентное покрытие широкополосным интернетом обещают в Казахстане в 2027 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

По информации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, операторы связи установили около 800 базовых станций 5G.

"Например, в Астане установлено 137 базовых станций, в Алматы и Шымкенте – 349 и 116 базовых станций соответственно", - сообщил он.

Мусин отметил, что национальный проект "Доступный Интернет" будет реализован в период с 2024 по 2027 год.

"В рамках проекта планируется обеспечить население и бизнес высокоскоростным Интернетом. Ожидается, что в 2027 году проникновение широкополосного доступа в Интернет в домашних сетях достигнет 100%", - отметил глава МЦРИАП.

Он также сообщил, что к 2027 году планируется охватить интернетом 250 сёл. В 2024 году через Starlink планируется обеспечить интернетом 2000 школ.