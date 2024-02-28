В РК спутниковым интернетом будут обеспечены 2000 сельских школ в 2024 году

Законодательно в стране созданы все условия для обеспечения Интернетом сел. Об этом заявила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат рассказала, как в Казахстане решаются проблемы с интернетом в сёлах.

"До 1 января 2026 года в рамках пилота вводится особое регулирование и создается возможность для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников (StarLink, OneWeb). Технический режим пилотного проекта будет определяться уполномоченным органом в области связи и Комитетом национальной безопасности. Это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдаленных селах. В первую очередь спутниковым интернетом будут обеспечены 2000 сельских школ (уже в 2024 году)", - сообщила Екатерина Смышляева.

Кроме того, законопроектом по вопросам связи и цифровизации вносятся обязательства по строительству волоконно-оптических линий связи вдоль автомобильных дорог. Связь станет неотъемлемой частью дорожных проектов. Данная мера позволит обеспечить качественным интернетом в том числе и сельские населенные пункты вдоль дорожных магистралей за счет организации "последней мили" (подведения интернета непосредственно к селу).

"Вводится земельный сервитут для строительства антенно-мачтовых сооружений. Этот подход позволит увеличить частоту размещения вышек и улучшит связь в сельских регионах. Для покрытия непрерывной связью больших территорий начнут работать виртуальные операторы связи, которые смогут использовать имеющуюся инфраструктуру связи всех операторов одновременно", - отметила депутат.

Также по ее словам, внедряется субсидирование услуг связи сельскохозяйственных территорий с целью внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Это также позволит обеспечить качественной связью населенные пункты, находящиеся в радиусе фермерских хозяйств.

Смышляева добавила, что необходимый правовой каркас для прихода интернета в села создан. Осталось дело за практической реализацией всех принятых новелл.