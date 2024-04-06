Переливы через республиканские трассы зафиксированы пяти регионах Казахстана

"КазАвтоЖол" обновил информация о паводках на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 6 апреля 2024 года в 8:10 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяженностью 5411 метров в 5 областях Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и СКО", — говорится в сообщении.