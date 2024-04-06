  • 6 Апреля, 11:24
  • BAIGENEWS

Переливы через республиканские трассы зафиксированы пяти регионах Казахстана

Сегодня, 09:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
"КазАвтоЖол" Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
166
Фото: "КазАвтоЖол"

"КазАвтоЖол" обновил  информация о паводках на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 6 апреля 2024 года в 8:10 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяженностью 5411 метров в 5 областях Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и СКО", — говорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в шести областях: Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Павлодарской и СКО на протяженности 797 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 248 единиц техники и 285 человек.

Самое читаемое

Наверх