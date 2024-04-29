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Переговоры между Азербайджаном и Арменией могут пройти в Алматы - МИД

Сегодня, 17:04
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baigenews.kz Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
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Фото: baigenews.kz

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге анонсировал проведение в Алматы переговоров между Азербайджаном и Арменией, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Наш президент в ходе недавних визитов в Баку и Ереван отметил важность скорейшего установления прочного и долгосрочного мира между этими странами. Он также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путём предоставления площадки для переговоров. Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы", - сообщил Смадияров.

При этом он отметил, что казахстанские дипломаты находятся на связи с коллегами в Азербайджане и Армении.

"Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речи о посредничестве Астаны не идёт. Мы лишь оказываем услуги доброй воли", - резюмировал официальный представитель МИД РК.

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