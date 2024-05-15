В Астане нелегально функционировала мечеть

Полицейские закрыли мечеть, которая незаконно функционировала в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данная мечеть отсутствовала в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города.

"Столичными полицейскими установлено, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть. При проверке, в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Установлено, что в помещении собирались люди. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, отсутствует", - говорится в сообщении.

За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности, 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге, с приостановлением незаконной деятельности помещения мечети.