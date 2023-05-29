Пенсионеры по выслуге лет накопили более 120 млрд тенге: с 1 июля они могут снять все свои сбережения

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Больше 75 тысяч пенсионеров по выслуге лет смогут снять все свои пенсионные накопления уже с 1 июля. Количество получателей уточнили в Едином накопительном пенсионном фонде. Правда потратить их они смогут только на лечение или покупку жилья, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Пенсии по выслуге лет в Казахстане получают вышедшие на отдых военнослужащие и представители силовых структур. Выплаты начисляют из госбюджета. Как пояснили в фонде, наличие пожизненной государственной пенсии и позволило сделать для них исключение по изъятию всей суммы накоплений.

"В 2016 году они перечислили в госбюджет и за счет этого им платят сейчас пенсии, их военные пенсии по выслуге лет. А то, что у них осталось на пенсионном счете, они могут получить и использовать на жилье либо лечение. То есть люди, которые уже получают достаточные какие-то выплаты", - сообщили в ЕНПФ.

Несколько лет назад силовиков и военнослужащих обязали вернуть ранее уплаченные за них обязательные пенсионные взносы. Это было одним из условий, чтобы перевести их на полное государственное пенсионное обеспечение. Они должны были вернуть 50 % взносов.

По информации ЕНПФ, на 1 мая в стране 75 381 таких получателей. А на их счетах накоплено 120,4 миллиарда тенге.