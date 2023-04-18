Пенсионеры будут получать пособие в 300 тысяч тенге: правда или ложь

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Видеоролик о том, что уже "с этого понедельника" пенсионеры, малоимущие и другие категории граждан станут получать специальное пособие в размере 300 тысяч тенге, а некоторым из них будет положена надбавка в 200 тысяч, распространяют в соцсетях. Аналитики портала Stopfake.kz проверили информацию и заявили, что это ложь, передаёт BaigeNews.kz.

"Распространяемый ролик представляет собой отрывок из выпуска новостей телеканала Atameken Business. Однако озвучка в нём другая. Настоящий голос ведущего и текст заменили. На сайте телеканала новостей о выплатах размером в 300 тысяч тенге для пенсионеров и малоимущих нет. Новостей подобного содержания нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК", - сказано в пояснении.

Кроме того, фраза "с этого понедельника" крайне размыта. Диктор не называет точной даты. Во-вторых, перечисляя категории граждан, которым якобы положена новая, увеличенная выплата, он называет пенсионеров, малоимущих и "другие категории". Эта формулировка не точна и под неё подходят буквально все. Это тоже вводит в заблуждение.