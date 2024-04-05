Паводок в СКО: вода идёт большой волной

Перелив через гребень Сергеевского водохранилища начался на неделю раньше ожидаемого срока - вечером 4 апреля. Показатели паводка, по словам синоптиков, приблизились к уровню 2017 года. К слову, то половодье было признано самым масштабным за последние 50 лет, сообщает BaigeNews.kz.

Ежегодно перелив на Сергеевском водохранилище для Северо-Казахстанской области - условия точка отсчета паводка. В этом году он наступил раньше ожидаемого времени. Все потому, что и потепление на территории области пришло раньше. На утро его уровень составлял 40 сантиметров.

"С 28 марта наблюдаем по области активное снеготаяние. В связи с чем уже сформирован талый сток. Южные районы области: Тайыншинский, Акжарский, Уалихановский, там активное повышение отмечается. Буквально последние два-три дня мы наблюдаем повышение уровня воды на малых реках. В основном, это происходит за счёт местного талого стока. С повышением температур, которые мы наблюдаем уже несколько дней, на территории области идёт активное формирование талого стока", - уточнила директор областного филиала РГП "Казгидромет" Кымбат Мергалиева.

Снегосъёмка на юго-западе региона показала, что высота снега ещё примерно 10 см. Но глубина промерзания до сих пор сохраняется почти в полтора метра (146 см).

"Наблюдаем разрушение ледовых явлений. Активный ледоход у села Токсан би. С вечера там повышение уровня воды фиксировали за счёт притока с Акмолинской области. Видим резкие колебания уровня воды. Мониторили ее прохождение с Акмолинской области. Уровни там тоже резко повышались. В связи с этим мы наблюдаем приход в Сергеевское водохранилище. Вода идёт большой волной. Ниже Сергеевского водохранилища вода проходит три района: Шал Акына. Есильский и Кызылжарский и город Петропавловск. Ориентировочно к 13-14 апреля мы ожидаем первые сантиметры от Сергеевского водохранилища у областного центра", - говорит Кымбат Мергалиева.

По данным ДЧС от реки Есиль под угрозу попадают 30 населённых пунктов. До критических отметок уровень воды не дошёл, но синоптики уведомили население о возможном резком повышении уровня воды у села Токсан би и Рузаевка.

"Наполнение водохранилища продолжится, уровень перелива будет увеличиваться. Это идет с малых рек и это только первая волна с Акмолинской области. Но мы ждём две волны. Показатели уже приблизились к уровню 17 года. 10 гидрологических постов региона с начала половодья перешли на наблюдения за реками каждые четыре часа. В случае приближения к опасным отметкам будем уведомлять штормовыми предупреждениями. На сегодняшний день по области выпущено 6 штормовых предупреждений", - отметила спикер.

Напомним, что пару лет назад мосты Сергеевского и Петропавловского гидроузлов признали аварийными. По словам экспертов, этот факт не повлияет на работу самих дамб.

"В 2022 году оба гидроузла прошли многофакторное обследование. Тех состояние гидроузлов удовлетворительное. Есть заключение актов, имеется декларация безопасности. Оба гидроузла работают в штатном режиме. Никаких опасностей нет. Организовано круглосуточное дежурство", - ответил директор СКФ РГП "Казводхоз" Шугаип Ибатуллин.

Отметим, что в прошлом году максимальная высота перелива не превысила 1,1 метра. В 2017-м году вода шла выше гребня на целых три метра.

"Что касается петропавловского гидроузла, то на дороге Новосибирск - Челябинск каждый год повторяется перелив. Поэтому будут установлены знаки по ограничению движения грузовых машин общей массой шесть тонн. Это согласовано со всеми службами. При этом пешеходное, автобусное сообщение и проезд легковых машин сохранится", - добавил собеседник.

На сегодня в регионе 28 действующих переливов, три из которых - на республиканских трассах. Отрезанным остаётся один населённый пункт. Это село Каратал в Уалихановском районе. Налажен перевоз жителей в соседнюю деревню на лодках.