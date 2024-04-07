Паводковая обстановка в Карагандинской области стабилизировалась

Паводковая обстановка на территории Карагандинской области стабилизировалась. Угрозы подтопления населённых пунктов нет. Об этом на брифинге заявил заместитель акима области Бауржан Асанов, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, основной пик паводка на реках Нура и Шерубай-Нура прошёл с 29 по 31 марта, где произошло подтопление 41 жилого дома в четырёх селах, 23 случая, связанные с переливами и 20 случаев, связанных с угрозой подтопления в населённых пунктах.

"Благодаря сплочённости мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошёл с минимальным ущербом. На сегодняшний день все наши 237 гидротехнических сооружений работают без сбоев, заполнены необходимым объёмом воды. Автодороги открыты во всех направлениях. Органы управления на местах приступили к работам по восстановлению жизнедеятельности населения. Сбросы с основных водохранилищ снижены и сбалансированы с притоками", — сказал Асанов на брифинге республиканского информационного штаба.

Замакима отметил, что в этом году через Шерубай-Нуринское водохранилище прошло 256 миллионов кубов воды, Самаркандское и Интумакское – 410 миллионов. Такой объём воды последний раз был зафиксирован в 2017 году.

"Чтобы не затопило наши сёла, мы были вынуждены сами разобрать три дороги областного значения, две из них уже восстановлены. Восемь дорог было размыто водой, четыре из них привели в порядок. Поэтому пока могут возникнуть трудности с передвижениями. Прошу набраться терпения и отнестись с пониманием. Принимаем меры по их восстановлению в кратчайшие сроки", - обратился к жителям области Асанов.

Между тем, в настоящее время активно работает комиссия по подсчёту нанесённого ущерба. Завершается техническое обследование домов аккредитованной организацией. Со следующей недели начнутся выплаты.