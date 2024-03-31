На поездах эвакуируют жителей Карагандинской области

Железнодорожный транспорт подключили для эвакуации жителей Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", ухудшение погоды и интенсивное таяние снега в Карагандинской области, особенно в селе Аксу-Аюлы, вызвали угрозу разлива реки Шерубай-Нура, что привело к временному закрытию автодороги Екатеринбург-Алматы.

К эвакуации жителей Карагандинской области решено подключить железнодорожный транспорт. Назначен пассажирский поезд на один рейс с использованием отдельного локомотива на бесплатной основе: поезд №8801/8802 маршрутом Караганда-Балхаш-2 отправился из Караганды 30 марта в 14:53.

Также назначены дополнительные вагоны на пассажирские поезда на один рейс. Это:

- поезд №606 маршрутом Караганда-Балхаш-2 отправился из Караганды 30 марта в 19:40, 31 марта прибывает в Балхаш-2 в 06:25;

- поезд №605 маршрутом Балхаш-2-Караганда отправляется из Балхаш-2 30 марта в 22:50 часов, прибывает в Караганду в 8:20 часов 31 марта.

"Благодаря дополнительным вагонам будет возможность перевезти более 1200 граждан из посёлков", – сообщается в пресс-релизе АО "Пассажирские перевозки".

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По данным акимата Карагандинской области на 19:00 30 марта в регионе зарегистрировано подтопление 34 домов в трёх населённых пунктах.

Так, в связи с прогнозируемым подъёмом уровня воды в реке Шерубай-Нуре из села Кайракты заблаговременно эвакуировано 67 человек, из них 32 ребёнка. Размещены у родственников в селе Аксу-Аюлы. Скот отогнан на возвышенность. В селе подтоплено девять домов, также имеется угроза подтопления 15 домов. Проводятся работы по укладке мешкотары и возведению временной дамбы протяжённостью 600 метров на русле реки Шерубай-Нуры со стороны населённого пункта. Выставлен пост.

В связи с повышением уровня воды в реке Шерубай-Нуре в селе Дерипсал Краснополянского сельского округа подтопило один дом, владелец эвакуирован в соседний дом. Имеется угроза подтопления трёх дворов. По округу осуществлено дежурство.

В связи с повышением уровня воды в реке Шерубай-Нуре в селе Аксу Нураталдинского селького округа подтопило 24 дома. Эвакуировано 119 человек (из них 40 детей) с левой стороны на правую сторону дороги, они размещены у родственников. Приток воды проходит через село.

Также в связи с увеличением сброса воды из Самаркандского водохранилища и с возможной угрозой подтопления рекомендовано эвакуироваться из домов жителям сёл Чкалова и Садовое.

Из-за перелива талых вод закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения:

- участок автодороги село Новостройка – город Балхаш;

- участок автодороги посёлок Топар – граница области Улытау;

- участок автодороги посёлок Нура – Темиртау;

- участок автодороги Караганда – посёлок Бастау.