  • 4 Мая, 09:34
  • BAIGENEWS

Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Актобе

Сегодня, 08:53
АВТОР
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travelask.ru Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53
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Фото: travelask.ru

Благоприятные метеорологические условия ожидаются 4 мая в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В городах Алматы, Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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