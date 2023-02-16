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Пациентка скончалась по вине диспетчера скорой в Таразе
В Таразе уволили диспетчера скорой помощи, которая по телефону приняла женщину с инфарктом за алкоголичку, из-за чего больная скончалась, так и не получив медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Родные 46-летней Людмилы Остапенко, прослушивая последние записи разговоров с медработниками, считают, что виновные легко отделались.
– Остапенко Людмила. Я дышать не могу уже.
– Алкоголь принимали, да?
– Да нет же, какой алкоголь, я вам говорю, у меня аневризма, отслойка.
– Алло.
– Я не пью! Мне кардиобригаду отправьте.
– Всё, ваш вызов принят, ожидайте.
– Да сколько можно, а!?
Под увольнение попала диспетчер, которая первой разговаривала с больной. Другие два диспетчера получили строгие выговоры.
Просто выговор получили главные по диспетчерской службе и два заместителя главврача станции.
По факту смерти прокуратура нашла все предпосылки для открытия уголовного дела.
"Нам бы хотелось, чтобы это дело довели до конца. Раз прокуратура ответила, что есть основания для возбуждения уголовного дела, я считаю, что оно должно быть возбуждено. Но следователь с нами не выходит на связь. У нас такое ощущение складывается, что они специально затягивают это дело, потому что на любое уголовное дело есть же свои сроки. Чтобы этот срок истек – и потом уже всё бесполезно", - предположила сестра погибшей Ирина Шаевская.
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