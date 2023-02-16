Пациентка скончалась по вине диспетчера скорой в Таразе

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В Таразе уволили диспетчера скорой помощи, которая по телефону приняла женщину с инфарктом за алкоголичку, из-за чего больная скончалась, так и не получив медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Родные 46-летней Людмилы Остапенко, прослушивая последние записи разговоров с медработниками, считают, что виновные легко отделались.

– Остапенко Людмила. Я дышать не могу уже.

– Алкоголь принимали, да?

– Да нет же, какой алкоголь, я вам говорю, у меня аневризма, отслойка.

– Алло.

– Я не пью! Мне кардиобригаду отправьте.

– Всё, ваш вызов принят, ожидайте.

– Да сколько можно, а!?

Под увольнение попала диспетчер, которая первой разговаривала с больной. Другие два диспетчера получили строгие выговоры.

Просто выговор получили главные по диспетчерской службе и два заместителя главврача станции.

По факту смерти прокуратура нашла все предпосылки для открытия уголовного дела.