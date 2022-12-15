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  • Пациент центра психического здоровья "заминировал" клинику в Таразе
polisia.kz Сегодня, 16:43
125
Сегодня, 16:43
125
Фото: polisia.kz

Пациент центра психического здоровья "заминировал" клинику в Таразе

Мужчина, решившийся сбежать из центра психического здоровья в Таразе, сообщил о заложенной в здании бомбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие на вызов, взрывное устройство не обнаружили.

"Полицейские задержали 21-летнего жителя областного центра, находящегося на принудительном лечении в этом учреждении. По словам задержанного, таким образом он планировал сбежать из центра", - уточнили в полиции. 

По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Подозреваемый полностью признал вину. Его поместили в изолятор временного содержания Тараза.

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#полиция #бомба #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:43
125
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