Пастуха, убившего архара, задержала полиция в Туркестанской области

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Полицейские Туркестанской области выявили браконьера с тушей архара, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе рейда сотрудники Байдибекского районного отдела полиции обнаружили у местного жителя тушу архара.

"Во время ежедневных отработок инспектор природоохранной группы Байдибекского РОП Алмас Сериков заметил в горной местности человека на лошади, остановил и спросил, что он здесь делает. Также у полицейского вызвал подозрение мешок, который житель нес с собой. Внутри мешка было обнаружено свежее мясо неизвестного убитого животного. При опросе подозреваемый пояснил, что туша принадлежит архару, которого он снял на сотовый телефон. Молодой человек, занимающийся выпасом скота, поймал архара вместе со своими собаками. После чего он разделал тушу, и на обратном пути был задержан полицейским", - говорится в сообщении.

Уголовное дело зарегистрировали по статье 339 “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”. Проводится досудебное расследование, сообщили в ДП региона. Полицейские Туркестанской области напомнили казахстанцам, что за незаконную добычу редких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена строгая ответственность.