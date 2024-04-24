Пассажир устроил пьяный дебош в аэропорту Астаны
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Полицейские задержали нетрезвого мужчину в столичном аэропорту, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.
38-летний житель Алматы устроил скандал во время досмотра на авиарейс сообщением Астана-Алматы.
Он был в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, а также не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра, рассказали в ДП на транспорте.
"Во время выяснения обстоятельств мужчина не выполнял законные требования представителей власти. Несмотря на сопротивление, правонарушитель был задержан и доставлен в комнату полиции. Задержанный привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям — за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. Наложен штраф в размере 5 МРП. Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в суд для рассмотрения", — рассказали в ведомстве.
Мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Сотрудницу аэропорта в Усть-Каменогорске оштрафовали за неприличный жест. В ее поведении усмотрели признаки мелкого хулиганства и женщину оштрафовали на 51 688 тенге.
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