Сотрудницу аэропорта в Усть-Каменогорске оштрафовали за неприличный жест

Сумма штрафа составила более 50 тысяч тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным пресс-службы Специализированного суда по административным правонарушениям Усть-Каменогорска, ранее сотрудница городского аэропорта вступила в конфликт с одним из пассажиров во время его регистрации на рейс.

Мужчина вел себя агрессивно и повышал голос. В ответ на это сотрудница показала пассажиру неприличный жест. Суд усмотрел в этом признаки мелкого хулиганства и оштрафовал женщину на 51 688 тенге.

В Алматы женщина с инвалидностью подала в суд на авиаперевозчика. Перед вылетом наземные службы аэропорта обязали ее сдать инвалидное кресло в багаж, обещав вернуть его после приземления, но в итоге женщина осталась без средства передвижения и неделю не могла выйти из номера.