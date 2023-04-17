Пассажир сообщил о бомбе на борту самолёта Air Astana

Фото: пресс-служба Air Astana

Пассажир авиарейса Астана-Алматы сообщил о бомбе на борту и задержал самолёт более чем на шесть часов. Ситуацию прокомментировали в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.



Инцидент произошёл 16 апреля.

"Во время ожидания очереди на предполётную обработку воздушного судна на рейсе KC996 Астана-Алматы один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба. Пассажиры и экипаж были эвакуированы в штатном режиме, проведён досмотр воздушного судна. Общая задержка рейса составила шесть часов 29 минут. Всем пассажирам рейса авиакомпания предоставила питание", - сообщили в AirAstana.

Информация о бомбе не подтвердилась. Деструктивного пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 5 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.