Что произошло в ночь смерти Салтанат Нукеновой, рассказал Бишимбаев в суде

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Подозреваемый экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев рассказал о том, что происходило в ночь смерти его супруги, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, 8 ноября они посетили концерт, где между ними произошла ссора. Салтанат Нукенова накануне обещала заказать супругу дезодорант.

"Ничем не примечательная ссора. Я сказал: "Почему ты забыла заказать дезодорант?". Потому что пару дней назад она при мне его заказывала. Она говорит: "Хотела сэкономить на доставке. Это было днем. Доставка стоила две тысячи тенге, а вечером 1100 или 1200 тенге. Я решила вечером заказать и забыла". Я сказал: "Ты решила сэкономить 600 или 700 тенге?". Она: "Да", - сказал Бишимбаев.

Далее супруги продолжали сидеть на концерте. Бишимбаев хотел покинуть его, но Нукенову это расстроило. Она попросила его досидеть до конца.

"Было видно, что мое желание уйти ее расстроило. Она так изменилась в лице. Я спустя какое-то время положил ей руку на коленку и сказал: "Ладно, я посижу до конца. Мы посмотрим этот концерт", - сказал Бишимбаев.

Спустя пять минут Нукенова вспылила и вышла из зала. Через минуту он вышел за ней. Когда Бишимбаев вышел из зала, Нукенова была в туалете. Далее они пошли в сторону гардероба.

Как утверждает Бишимбаев, его супруга сильно возмущалась и разговаривала с ним на повышенных тонах. Нукенова не могла найти номерок от гардероба и вышла на улицу в куртке Бишимбаева.

Супруг предлагал ей вернуться и досмотреть концерт. Однако Салтанат не захотела возвращаться и была возмущена. Она хотела уехать к брату.

Выясняя отношения, супруги дошли до ресторана "Бао". Выясняли отношения супруги и на улице. После чего, Нукенова захотела вернуться в ресторан.

"Она поднялась, ресторан был закрыт. В 12 часов он закрывается. Она у стеклянной двери стояла. Я догнал ее. И мы зашли через кухню, она была открытой. В зал можно было пройти через кухню. И мы прошли через кухню туда.

Мы пошли в туалет, освежились. Прошли в вип номер 1, по дороге с бара взяли бутылку шампанского. Зашли туда. В зале работали маляры. Это хорошо я помню. Они ночью красили стены и т.д.

Мы были спокойны", - сказал Бишимбаев.

Далее Нукенова вновь начала высказывать свои претензии.

"И снова началось. У нас один и тот же разговор на протяжении шести часов. Одна и та же тема, мы сидели, разговаривали. Я ей говорил: "Пошли домой, успокойся". Нет, у нее эти обиды. И час, полтора она мне говорила про летние события, про наше расставание. В общем она повторяла и повторяла одно и тоже… Я сидел и думал, что пусть выскажется. Я не понимал, чего она добивается и чего хочет от меня. Просто думал, наверное, она хочет выговориться. В какой-то момент она перешла на крик. Там были маляры. Я сказал ей: "Давай, если хочешь кричать, пошли в туалет".Там туалет внутри вип-зала находится", - сказал Бишимбаев.

Далее в туалете они продолжали выяснять отношения. По его словам, Нукенова сказала, что готова в другом формате поддерживать отношения, жить раздельно, но быть парой.

Она спросила Бишимбаева: "Почему он не хочет, чтобы она уходила?" Тот ответил, что хочет сохранить отношения между ними.

Далее Нукенова выкинула подарки супруга.

"Она сказала: "Может быть, тебе жаль подарков?" Я ей говорю: "Зачем мне они? О чем речь ведешь?" Можешь не возвращать и просто выкинь. Я не знаю, что с ней в этот момент произошло. Я сижу, она, напротив, и начинает снимать серьги, снимает обручальное кольцо, снимает часы, браслет. Это все были символичные подарки мной подаренные. Она берет и все бросает в унитаз. Я просто обалдел. Я потерял дар речи. Она так демонстративно встала и нажала спуск. Спустила это все", - сказал Бишимбаев.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.