Озвучена предварительная причина взрыва газа в Темиртау

В ДЧС озвучили предварительную версию взрыва в магазине в Темиртау, в результате которого один человек погиб и один пострадал, передаёт BaigeNews.kz.

Разбор завалов на месте ЧП продолжается.

"На уровне первого этажа в помещении гаражного бокса обнаружены машины, в одной из которых предположительно было газовое оборудование. В ходе опроса пострадавшей установлено, что она зашла в магазин, купила зажигалку и с целью проверки зажгла её. Через 2-3 секунды раздался взрыв и произошло обрушение конструкций", - сообщили в ДЧС.

Поэтому рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РК - "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, утром 15 февраля в двухэтажном здании магазина в Темиртау произошёл взрыв газа. В 8:44 из-под завала извлекли пострадавшую. В 9:08 пожар удалось локализовать. В 9:49 под завалами нашли тело погибшей женщины.