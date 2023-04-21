Ответственность за насилие в семейно-бытовой сфере ужесточат в Казахстане

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Внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, усиливающие ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Документом усиливается ответственность по следующим статьям:

73. Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений - административный арест на 5 суток (было до 5 суток), повторно - 10 суток (было до 10 суток)

73-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью по части 1-1 лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях - 15 суток (было до 15 суток), повторно в течение года - 25 суток (было до 20 суток).

73-2. Побои - по части 1-1 лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях - арест 10 суток (было до 10 суток), повторно в течение года- 20 суток (было до 15 суток).

Кроме того, из статьи 64 КОАП исключается возможность освобождения от адмответственности за примирением сторон в сфере семейно-бытовых правоотношений (исключена статья 73 КОАП).

Усиливается ответственность по статье 669 за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа:

"За нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя - установлен административный арест на десять суток. Было: штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 7 суток. За повтор данного правонарушения в течение года - арест на 20 суток (ранее было до 10 суток)" - говорится в сообщении.

Изменения можно посмотреть в Законе РК от 20 апреля 2023 года № 227-VII.

К слову, закон вводится в действие с 1 июля 2023 года.