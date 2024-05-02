Ответственность за наркопреступления хотят ужесточить в Казахстане

В Уголовном кодексе хотят предусмотреть уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку прекурсоров. Их используют для производства синтетических наркотиков. Соответствующий проект закона депутаты мажилиса одобрили в первом чтении, передает корреспондент Baigenews.kz.

Представила документ депутат Снежанна Имашева.

"Законопроект инициирован группой депутатов парламента в целях противодействия накобизнесу и совершенствования антинаркотического законодательства. Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан. Анализ текущей наркоситуации свидетельствует об активизации в Казахстане преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков. Предприимчивые наркодиллеры наладили устойчивые схемы транспортировки оборудования и химикатов, прекурсоров, имеющих "сленговое" определение – "конструкторы", для производства "синтетики" в промышленных масштабах. Это свидетельствует о том, что борьбу с наркопреступностью необходимо начинать с пресечения незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования. Это наиболее эффективная мера", - заявила она.

Однако, по ее словам, действующим законодательством установлена ответственность только за их контрабанду. Ответственность за незаконный оборот прекурсоров внутри страны отсутствует.

"Предлагается внести в статьи 301 и 303 УК РК поправки, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку прекурсоров, т.е. ответственность за их незаконный оборот, а также ответственность за нарушение правил обращения с ними", - отметила депутат.

Также предлагается ввести ответственность за оборот сильнодействующих веществ. Речь идет о таких веществах, как "тропикамид", "закись азота", "сомнол", "прегабалин" и т.д., которые стали предметом злоупотребления, особенно среди подростков.

"Эти вещества используются лицами с наркотической зависимостью для усиления действия синтетических нарокотиков, вследствие чего существенно вырос немедицинский спрос на них. В настоящее время за безрецептурный отпуск этих лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними предусмотрена только административная ответственность. И это никак не сдерживает злоумышленников, продающих эти препараты в немедицинских целях. Поэтому, проектом также предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, к которым относятся названные медицинские препараты, нарушение правил обращения с ними, а также их хищение. Вместе с тем незаконный оборот инструментов и оборудования для изготовления или переработки прекурсоров и сильнодействующих веществ также должен быть уголовно наказуем", - пояснила Снежанна Имашева.

Еще одна норма направлена на лечение наркозависимых лиц.

"Поправки в Кодекс о здоровье предусматривают, что лица, подвергавшиеся принудительному лечению в связи с употреблением психоактивных веществ, после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, будут подлежать динамическому наблюдению в организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), по месту жительства и обязаны проходить в ней поддерживающее лечение", - резюмировала депутат.

Депутат Мажилиса Дмитрий Колода добавил, что основной целью данного законопроекта является совершенствование действующего законодательства Республики Казахстан по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

"Законопроектом предусмотрена декриминализация немедицинского потребления наркотических средств в общественных местах с исключением признака "в общественных местах" и незаконного изготовления, хранения наркотических средств без цели сбыта. При этом, в ходе заседаний рабочей группой было принято единогласное решение об отказе от норм, предусматривающих перевод данных деяний в Кодекс об административных правонарушениях", - собщил он.

Депутатами предлагается, приравнять незаконное производство наркотиков к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.