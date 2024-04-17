Отменены несколько рейсов в Дубай из Астаны

В аэропорту Астаны сообщили о последних изменениях в расписании рейсов компаний Fly Dubai и Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодняшние рейсы авиакомпании Fly Dubai FZ1303 и FZ1307 на прилёт, а также FZ1304 и FZ1308 на вылет отменены. Кроме того, сегодня ожидается прибытие вчерашнего задержанного рейса авиакомпании Air Astana KC2060. В 7:25 осуществлён рейс KC205 по маршруту Астана – Дубай. Обратный рейс ожидается ночью", - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Астаны.

16 апреля казахстанцам не удалось вылететь из Дубая из-за непогоды. Видео затопленных улиц и аэропорта эмирата появилось в Сети.