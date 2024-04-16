Казахстанцы не могут вылететь из Дубая

Казахстанцам, находящимся в Дубае, не удастся сегодня вылететь домой из-за непогоды в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании Air Astana, из-за подтопления аэродрома в Дубае рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы от 16 апреля переносятся на 17 апреля.

"Авиакомпания предпринимает все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось о том, что на ОАЭ обрушились грозы. В Дубае затоплены улицы, остановлена работа метро, служащих и школьников попросили оставаться дома.

В Абу-Даби и Дубае во многих зданиях и кварталах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Национальный центр метеорологии объявил оранжевое предупреждение почти по всей стране.