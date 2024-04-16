Казахстанцы не могут вылететь из Дубая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцам, находящимся в Дубае, не удастся сегодня вылететь домой из-за непогоды в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в компании Air Astana, из-за подтопления аэродрома в Дубае рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы от 16 апреля переносятся на 17 апреля.
"Авиакомпания предпринимает все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее сообщалось о том, что на ОАЭ обрушились грозы. В Дубае затоплены улицы, остановлена работа метро, служащих и школьников попросили оставаться дома.
В Абу-Даби и Дубае во многих зданиях и кварталах возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Национальный центр метеорологии объявил оранжевое предупреждение почти по всей стране.
Самое читаемое
- Суд вынес постановление в отношении адвоката Бишимбаева
- Теперь они начали друг друга топить – адвокат Уразбахова
- Чемпион мира по боксу стал директором школы в Казахстане
- Вы хотели меня засадить: Бишимбаев рассказал о сговоре Байжанова с его бывшей женой
- Байжанов меня шантажирует – Бишимбаев сделал новое заявление