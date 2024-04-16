Ливень в Дубае: остановлено метро, затоплены улицы
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Дожди нарушили работу метро Дубая и вызвали перенаправление движения на центральной улице Шейх Заед Роуд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Khaleejtimes.com.
Госслужащим в ОАЭ разрешили работать из дома. На дистанционное обучение перевели школьников. Федеральные служащие в Шардже продолжат работать удалённо и завтра, 17 апреля, поскольку погодные условия по всей стране ухудшаются.
Международный аэропорт Дубая сообщил, что временно приостановил работу из-за сильного шторма.
Транспортное управление Рас-эль-Хаймы проинформировало жителей, что городское и междугороднее автобусное сообщение будет временно приостановлено.На островах Джумейра озёра вышли из берегов после проливных дождей, в результате чего вода скопилась на дорогах.
Работа метро в Дубае по красной линии нарушена. Управление дорог и транспорта предупредило жителей: "Для пользователей улицы Шейха Зайда движение перенаправлено для тех, кто едет из Абу-Даби в сторону Дубая. Пожалуйста, используйте альтернативные дороги, а именно Экспо-стрит и Аль-Ялайис-стрит"В Абу-Даби и Дубае во многих зданиях и кварталах возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Национальный центр метеорологии объявил оранжевое предупреждение почти по всей стране. Жителей попросили "быть готовыми", поскольку ожидаются опасные погодные явления.
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