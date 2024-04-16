Ливень в Дубае: остановлено метро, затоплены улицы

Грозы обрушились на ОАЭ. Непрерывный грохот грома и молнии, проносящиеся по небу, разбудили жителей страны. С вечера 15 апреля до утра 16 апреля в эмиратах льют дожди.

Дожди нарушили работу метро Дубая и вызвали перенаправление движения на центральной улице Шейх Заед Роуд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Khaleejtimes.com .

Госслужащим в ОАЭ разрешили работать из дома. На дистанционное обучение перевели школьников. Федеральные служащие в Шардже продолжат работать удалённо и завтра, 17 апреля, поскольку погодные условия по всей стране ухудшаются.

Международный аэропорт Дубая сообщил, что временно приостановил работу из-за сильного шторма.

В Дубае власти призвали частные компании разрешить сотрудникам работать из дома и обеспечить безопасность работников.

Транспортное управление Рас-эль-Хаймы проинформировало жителей, что городское и междугороднее автобусное сообщение будет временно приостановлено.

На островах Джумейра озёра вышли из берегов после проливных дождей, в результате чего вода скопилась на дорогах.