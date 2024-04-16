  • 16 Апреля, 20:14
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Ливень в Дубае: остановлено метро, затоплены улицы

Сегодня, 19:56
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instagram.com/ella.indubai Сегодня, 19:56
Сегодня, 19:56
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Фото: instagram.com/ella.indubai

Дожди нарушили работу метро Дубая и вызвали перенаправление движения на центральной улице Шейх Заед Роуд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Khaleejtimes.com.

Грозы обрушились на ОАЭ. Непрерывный грохот грома и молнии, проносящиеся по небу, разбудили жителей страны. С вечера 15 апреля до утра 16 апреля в эмиратах льют дожди.

Госслужащим в ОАЭ разрешили работать из дома. На дистанционное обучение перевели школьников. Федеральные служащие в Шардже продолжат работать удалённо и завтра, 17 апреля, поскольку погодные условия по всей стране ухудшаются.

Международный аэропорт Дубая сообщил, что временно приостановил работу из-за сильного шторма.

В Дубае власти призвали частные компании разрешить сотрудникам работать из дома и обеспечить безопасность работников.  

Транспортное управление Рас-эль-Хаймы проинформировало жителей, что городское и междугороднее автобусное сообщение будет временно приостановлено.

На островах Джумейра озёра вышли из берегов после проливных дождей, в результате чего вода скопилась на дорогах.

Работа метро в Дубае по красной линии нарушена. Управление дорог и транспорта предупредило жителей: "Для пользователей улицы Шейха Зайда движение перенаправлено для тех, кто едет из Абу-Даби в сторону Дубая. Пожалуйста, используйте альтернативные дороги, а именно Экспо-стрит и Аль-Ялайис-стрит"

В Абу-Даби и Дубае во многих зданиях и кварталах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Национальный центр метеорологии объявил оранжевое предупреждение почти по всей стране. Жителей попросили "быть готовыми", поскольку ожидаются опасные погодные явления.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ella in📍Dubai (@ella.indubai)

 

 

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